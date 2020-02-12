Вантажівки наступають: Fiat показав дуже практичний автомобіль

Fiat Strada – компактний бюджетний пікап (про нього ми розповідали вчора). Цей сегмент майже невідомий в Європі, проте популярна модель вже змінила покоління.

Як з'ясував OBOZREVATEL, маленькі "вантажівки" дуже популярні в країнах Південної Америки. Саме там у першу чергу з'явиться бюджетний пікап Fiat Strada 2021 модельного року. У продаж новинка надійде до кінця 2020-го.

У новому поколінні Fiat Strada виглядає досить агресивно fiat.com

Але у моделі все ж є перспективи вийти на інші континенти. Багато в чому завдяки стильному і сучасному дизайну у Fiat Strada 2021 багато шансів сподобатися європейським покупцям. До того ж, все частіше про пікапи говорять за межами Америки. Але повнорозмірні траки на кшталт Chevrolet Silverado, погодьтеся, в Європі виглядають недоречно.

Chevrolet Silverado – відмінний пікап, але такий автомобіль виглядає добре тільки на просторах США chevrolet.com

Новий Фіат Страда 2021 з довжиною кузова до 4500 мм – інша справа. Базується новинка на повністю легковий платформі Fiat Argo (привід – тільки передній). Від нього ж дісталися і мотиви в дизайні, в першу чергу це стосується передніх фар. Але Fiat Strada виглядає набагато брутальніше. Крім того, спереду модель отримала оновлену емблему компанії з великими літерами.

Fiat Strada 2021 зовсім не схожий на свого попередника fiat.com

Дизайн Fiat Toro вплинув на новий Fiat Strada 2021 fiat.com

Покупці зможуть вибрати між бензиновими 1.4 (88 к.с.) та 1.3 (101 к.с.). Останній може працювати на етанолі, в цьому випадку віддача становить 109 к.с. Вантажопідйомність компактного пікапа – 700 кг.

Бюджетний хетчбек Fiat Argo послужив основою для нового Strada fiat.com

На даний момент новинку показали з повноцінною дворядною кабіною, чотирма дверима і коротким вантажним відсіком – така модифікація в історії Strada з'явилася вперше. Надалі в лінійці з'являться версії з полуторною кабіною і двомісний варіант з великим багажним відділенням.

Як розповідав OBOZREVATEL, об'єднання Fiat-Chrysler з Peugeot-Citroen обернеться великою кількістю автомобільних новинок і розробкою перспективних електрокарів.

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