Вантажівка відправила в утиль автомобілі нелегальних гонщиків

Камера спостереження, розташована на фасаді будівлі в Монреалі, Канада, зафіксувала аварію, в якій дивним чином обійшлася без жертв.

Вантажівка з причепом збиралася зїхати з крайньої лівої смуги на прилеглу територію, яка знаходилась праворуч від дороги. І як тільки вантажівка приступила до маневру (водій при цьому ввімкнув покажчики поворотів), у неї на повній швидкості врізалися Volkswagen Golf і Honda Civic.

На щастя, обійшлося без постраждалих, але могло бути набагато гірше. На цій частині дороги обмеження становить 60 км/год, і, за оцінками водія вантажівки, водії мчали на легковиках зі швидкістю більш ніж 100 км/год. При цьому він зазначив, що знаходився приблизно в 200 метрах від перехрещення, на якому світлофор показував червоне світло. Тому неясно, звідки настільки раптово взялися Golf і Civic.

Поліція Монреаля зайнялася розслідуванням аварії, передбачається, що горе-водії влаштували нелегальну гонку. Як би там не було, але тепер вони залишилися без машин – і Фольксвген, і Хонда досить сильно постраждали.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій BMW похвалився своєю їздою по зустрічній смузі на швидкості 180 км / ч.