Вандали пошкодили майже новий BMW i8: тепер його віддають за $100

У США на аукціон виставили незвичайний "биток". Гібридний суперкар BMW i8 постраждав від рук вандалів, і тепер його готові віддати за справжні копійки.

Відповідне оголошення розміщено на сайті erepairables.com.

BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

Судячи з фотографій, автомобіль пошкодили погромники, які зараз особливо активних у Америці на тлі масових протестів. На машині, серед інших пошкоджень, балоном були нанесена абревіатура "BLM" (Black Lives Matter, з англ. "Життя чорношкірих важливі") – міжнародного руху активістів, які виступають проти насильства по відношенню до чорношкірих.

BMW i8, стартова ціна якого – 100 доларів. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартова ціна якого – 100 доларів. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартова ціна якого – 100 доларів. Фото: erepairables.com

Крім розмальованого кузова, у цього BMW i8 вибито скло, пом'ятий капот і кришка багажника, зламаний задній бампер, а також пошкоджена обшивка салону. При цьому до пошкоджень це був практично новий автомобіль – з показника на одометрі випливає, що суперкар встиг проїхати лише 3,5 тис. км.

BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

Цікаво, що стартова ціна за машину складає всього 100 доларів. При цьому на тому самому ресурсі є оголошення про продаж двох інших пошкоджених BMW i8 (в даному випадку ці авто постраждали в ДТП), і вони оцінені набагато дорожче – у 18 600 і 35 500 доларів відповідно.

Скріншот оголошення про продаж BMW i8, стартова ціна якого - 100 доларів. Фото: erepairables.com

Що ж стосується нового BMW i8, такий автомобіль коштує 122,3 тис. доларів. Суперкар випускався з 2014 по 2020 роки, його особливістю була гібридна силова установка: 1,5-літровий бензиновий двигун плюс два електромотора. Загальна потужність агрегатів – 362 к.с. Також в арсенал входила літій-іонна батарея, яка дозволяла проїжджати на одній електриці до 30 км. Максимальна швидкість BMW i8 – 250 км/год, розгін до "сотні" – 4,4 сек.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вандали в США розгромили автосалон з новими Mercedes-Benz.