Вандали не залишили живого місця на рідкісному та дорогому Porsche

У Каліфорнії, США, під час протестів постраждав дуже рідкісний та дорогий Porsche 911. Вандали понівечили автомобіль і не залишили на ньому жодного живого місця.

Трековий Porsche 911 GT3 RS cтоїть кинутим у центрі Беверлі-Гілз і виглядає дуже сумно. У автомобіля розбиті стекла, відірвано спойлер і дзеркала заднього виду, безліч подряпин і вм'ятин. Крім того, по всьому кузову мародери нанесли написи фарбою з аерозольного балончика.

Розбитий Porsche Скриншот відео

Що трапилося з власником цього дорогого розкішного спортивного автомобіля, невідомо. Якоїсь миті на відео хтось із очевидців заявив, що в машини немає ключа – не виключено, що господар втік з місця злочину, прихопивши ключ, щоб автомобіль не змогли вкрасти.

Однак повертатися власнику, по суті, вже ні за чим: враховуючи пошкодження, автомобіль простіше утилізувати або здати на розбирання, ніж відновлювати. Коштує такий споткар приблизно 200 000 доларів, при цьому в його конструкції застосовано безліч рідкісних і дорогих деталей, тому його ремонт буде обійдеться дуже дорого.

До речі, подібні випадки в США – не рідкість в останні дні на тлі масових заворушень. Як уже писав OBOZREVATEL, минулого тижня група осіб увірвалася до одного з дилерів Mercedes-Benz в Каліфорнії і знищила кілька автомобілів. А у автосалону FCA було викрадено понад 80 автомобілів.