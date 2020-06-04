Вандали не залишили живого місця на рідкісному та дорогому Porsche

Віталій Сазонов Новини 15:00, 4.06.2020 Оновлено: 15:20, 4.06.2020

У Каліфорнії, США, під час протестів постраждав дуже рідкісний та дорогий Porsche 911. Вандали понівечили автомобіль і не залишили на ньому жодного живого місця.

Трековий Porsche 911 GT3 RS cтоїть кинутим у центрі Беверлі-Гілз і виглядає дуже сумно. У автомобіля розбиті стекла, відірвано спойлер і дзеркала заднього виду, безліч подряпин і вм'ятин. Крім того, по всьому кузову мародери нанесли написи фарбою з аерозольного балончика.

Розбитий Porsche
Скриншот відео

Що трапилося з власником цього дорогого розкішного спортивного автомобіля, невідомо. Якоїсь миті на відео хтось із очевидців заявив, що в машини немає ключа – не виключено, що господар втік з місця злочину, прихопивши ключ, щоб автомобіль не змогли вкрасти.

Однак повертатися власнику, по суті, вже ні за чим: враховуючи пошкодження, автомобіль простіше утилізувати або здати на розбирання, ніж відновлювати. Коштує такий споткар приблизно 200 000 доларів, при цьому в його конструкції застосовано безліч рідкісних і дорогих деталей, тому його ремонт буде обійдеться дуже дорого.

До речі, подібні випадки в США – не рідкість в останні дні на тлі масових заворушень. Як уже писав OBOZREVATEL, минулого тижня група осіб увірвалася до одного з дилерів Mercedes-Benz в Каліфорнії і знищила кілька автомобілів. А у автосалону FCA було викрадено понад 80 автомобілів.

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