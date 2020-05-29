Вага має значення: Гордон Мюррей розповів про своє суперкарі

Британський конструктор і дизайнер Гордон Мюррей поділився подробицями про свій новий проект – суперкарі GMA T.50.

У жовтні 2017 році талановитий інженер і один з творців легендарного суперкара McLaren F1 Гордон Мюррей створив компанію Gordon Murray Automotive.

Гордон Мюррей з ескізом суперкара GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

За задумом британця, вона сфокусує свою увагу на дрібносерійне виробництво суперкарів за індивідуальними замовленнями. І ось стали відомі перші подробиці про новинку.

Ескіз суперкара GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

Купе отримало позначення GMA T.50 і буде відрізнятися від інших суперкарів цілим рядом інновацій. В першу чергу мова йде про абсолютно новий підхід до концепції створення такого класу машин. А саме, – максимальному зниженню ваги. Для оцінки енергоозброєності свого дітища Мюррей використовує відношення ваги до потужності. За оцінкою конструктора, зниження ваги вдвічі дозволить в два рази збільшити динаміку машини.

Компактні двомісне купе GMA T.50 буде оснащено атмосферним 3,9-літровим мотором V12 Cosworth-GMA. Серед особливостей цього силового агрегату – 65-градусний розвал блоку, можливість розкручуватися понад 12 тисяч обертів на хвилину і наявність 48-вольтного стартер-генератора. У парі з цим мотором працює 6-ступінева коробка передач, яка передає всю його міць до задніх коліс.

3,9-літровий атмосферний V12 створений спільно з відомою британською компанією Cosworth gordonmurrayautomotive.com

Потужність мотора досягає 650 л.с., а максимальний крутний момент становить 450 Нм. Таким чином питома потужність суперкара становить 663 к.с. на тонну ваги. Для порівняння, аналогічний за розмірами Porsche 911 Turbo S з 650-сильним мотором важить 1640 кг, тобто його питома потужність становить 396 к.с. на тонну.

GMA T.50 стане самим легким суперкаром в світі – його вага 980 кг gordonmurrayautomotive.com

Щоб максимально полегшити машину, в її конструкції широко використовуються композитні матеріали. Наприклад, карбоновий монокок суперкара разом з кузовними панелями важить всього 150 кг, двигун – 180 кг, крісло водія - близько 7 кг, а два 2 пасажирських крісла сумарно близько 6 кг. Вага кожної деталі була точно вивірений, за рахунок чого масу GMA Т.50 вдалося знизити до 980 кг. Причому мова йде не про гоночний болід, а про автомобіль для повсякденної експлуатації.

Серед інших цікавих особливостей новинки, система активного граунд-ефекту з вентилятором діаметром 400 мм і тримісний салон як у McLaren F1 – з водієм по центру і двома пасажирами з боків.

Суперкар GMA T.50 gordonmurrayautomotive.com

Всього компанія Гордона Мюррея планує виготовити 100 екземплярів суперкара, а його вартість оцінили в 2 млн. фунтів (2,22 млн. евро).

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