В Японії створили спорткар з целюлози: ефектне відео

Група японських інженерів представила в Токіо прототип авто з кузовом з екологічно чистого матеріалу.
Про це повідомляє портал Carscoops. В рамках автосалону в Токіо дебютував концепт Nano Cellulose Vehicle (NCV). Він став результатом багаторічних досліджень групи інженерів і хіміків, які вивчають можливості використання нановолокон целюлози (CNF) в автомобільній промисловості.
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
У проекті, організованому в 2016 році Міністерством навколишнього середовища Японії, задіяно два десятка університетів, дослідницьких інститутів і компаній автомобільної галузі.
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
Нановолокна целюлози отримані з рослин і перероблених сільськогосподарських відходів. З цього матеріалу були виготовлені елементи несучого кузова, а також зовнішні панелі, включаючи двері, дах і капот. Використання CNF дозволило вдвічі знизити масу кузова концепту.
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
Дизайн автомобіля розробив Юзо Ніімі з Toyota Customizing & Development. Спорткупе має компактні розміри, а доступ в двомісний салон забезпечують двері-крила. Для обробки салону NCV використовуються дерево і інші екологічно чисті матеріали. Дизайн інтер'єру виконаний в стилі японського мінімалізму. У рух купе приводить силовий агрегат на водневих паливних елементах.
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
Концепткар NCV з целюлози
carscoops.com
Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai представила "мрію" далекобійника на водневих паливних елементах.
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