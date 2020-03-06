В якому вигляді електричний BMW X3 з'явиться на вулицях. Фото

Женевський автосалон 2020 видався для BMW досить яскравим. Компанія не тільки показала свого конкурента Tesla Model 3 і новий логотип бренду, але й розсекретила дизайн серійного BMW iX3.

Баварці показали лише одне зображення першого електричного BMW, проте воно дає чи не повне уявлення про дизайн новинки.

Серійний BMW iX3 Скріншот презентації

Серійний BMW iX3 повторює дизайн однойменного концепту, який був представлений у 2018 році, окрім того, він дуже схожий на звичайний X3 (бензиновий, дизельний і плагін-гібридний), хоча в цьому немає нічого дивного – обидві моделі є прямими родичами, і завданням електроверсії є розширення асортименту моделі.

Концепт BMW iX3 carscopps.com

Головна відмінність iX3 від стандартного X3: здвоєні ніздрі фальшрадиаторной решітки (а-ля краватку-метелик) і спеціальні аеродинамічні колеса, Крім того, у електрокросса спеціальний бампер з вертикальними повітрозабірниками, а також унікальні передні крила з портом для зарядки на стороні водія.

BMW X3 cars.com

Серійний BMW iX3 Скріншот презентації

Технічні характеристики BMW iX3 наступні: батареї ємністю 74 кВтг, електродвигун потужністю 286 к.с. (400 Нм) і запас ходу 440 км в циклі WLTP. Випускати новинку будуть в Китаї (на заводі BMW Brilliance Automotive в Шеньян), і, коли вона вийде на ринок, складе конкуренцію Tesla Model Y. З`явиться SUV наступного року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL тестував дизельну BMW 5, яка зараз пропонується в Україні по акції.

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