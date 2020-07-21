В якому стані продають авто у Німеччині за 200-700 євро

Не секрет, що в Німеччині є багато дуже дешевих машин на вторинному ринку. А ось в якому стані вони пропонуються за мінімальні гроші, це вже інше питання.

Журналісти видання autobild.de відвідали в Німеччині один з майданчиків з продажу дуже дешевих авто і зробили невеликий огляд "смачних" пропозицій. До їхнього огляду увійшло кілька старих машин за ціною від 190 до 699 євро. І ось що з цього вийшло:

Темно-синій універсал Ford Focus. Батарея розряджена, вирвана половина центральної консолі (це так встановлювали нову магнітолу) та іржаві колісні арки, які "хрумтять як хлібці". Ціна – 290 євро.

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Зелений кабріолет VW Golf III (фото відсутні). Спочатку цей автомобіль коштував 2490 євро, а тепер – всього 490 євро. Причина такої знижки? Повсюдна іржа, а днище і моторний відсік виглядають так, ніби авто лежало на дні річки.

Синій седан Ford Mondeo I. Багато іржі, а в задньому бампері дірки розміром з кулак, які заклеїли скотчем. Втім, є і плюси – салон у відмінному стані. За всю машину – 199 євро.

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Зелений хетчбек Peugeot 106. За 27 років автомобіль проїхав лише 169 000 км (в усякому разі, на це вказують цифри одометра). З одного боку, машина непогана, а з іншого – все одно занадто "втомлена".

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Сірий універсал Mercedes E 200. При ціні в 690 євро у цього автомобіля йде книжка з повною історією ТО! Радує і салон – він в хорошому стані. Шкода лише одне – "затерта" фарба, іржавий кузов (плюс неакуратний ремонт шпаклівкою), а також пожовкла оптика.

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

Чорний хетчбек Lancia Ypsilon. В цілому хороший автомобіль, але є одна велика проблема – у разі несправності запчастини і вдень зі свічкою не знайдеш. Тому ціна відповідна – 699 євро.

Фото: autobild.de

Фото: autobild.de

У підсумку оглядачі autobild.de роблять висновок, що дешеві вживані автомобілі не є серйозною альтернативою більш дорогим пропозиціям. Вони занадто погані, щоб боротися за покупців. Нехай навіть і за допомогою мінімальних цінників.

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