В яких випадках купівля вживаного авто краще за придбання нової машини

Покупка вживаного авто має свої як плюси, так і мінуси.

Новий або вживаний автомобіль – питання непросте. З одного боку, як казав Генрі Форд, "найкраща машина – це нова машина", а з іншого – при купівлі вживаного авто можна розраховувати на варіант більш високого класу або економію грошей.

Які є переваги у покупці вживаного авто, а заодно і недоліки, розбирався OBOZREVATEL.

Б/в авто зі США популярні в Україні вже не один рік. Фото: wbur.org

Чому краще купити вживану машину

1. Головна перевага покупки уживаного автомобіля – це ціна. Часто 1-2-річний автомобіль виглядає свіжо і акуратно (і, власне, таким є на ділі), але різниця у ціні в порівнянні з новими дуже значна. Таким чином, за ту саму суму можна купити нову машину меншого класу або трирічну машину тієї ж марки, але з більш високого сегмента. Або ж відкласти зекономлені гроші на інші витрати.

2. Машина з пробігом – це перевірена машина. Якщо є виробничий дефект, він проявиться вже через 20 тисяч кілометрів пробігу. Можна сказати, що в такому випадку покупець отримує автомобіль з гарантією відсутності заводських проблем.

3. Обслуговування уживаного автомобіля може бути дешевше, оскільки автовласник не прив'язуватися до автосалону, де найчастіше послуги з ремонту набагато дорожчі.

4. При покупці уживаної машини є ймовірність, що до неї щось буде йти в комплекті безоплатно – наприклад, додатковий комплект коліс, сигналізація, хороша аудіосистема, захист картера та інші "радощі".

5. Швидкість покупки. Не потрібно чекати прибуття машини з-за кордону після покупки машини в автосалоні.

Найкращий варіант – купити машину у друга або родича. Тоді майбутній володар "залізної конячки" отримує не тільки добре обладнаний автомобіль за менші гроші, але й достовірну інформацію про стан машини, а також слушні поради щодо її обслуговування.

Але варіант покупки нового авто, звичайно, також варто розглядати. Фото: wuwm.com

Чому краще не купувати вживане авто

1. Вибір серед вживаних автомобілів значно менше, ніж в автосалоні. Якщо покупцеві подобається певна модель, шанси знайти її на ринку з бажаним оснащенням (комплектацією) і кольором дуже малі. На жаль, часто вибирати доводиться з того, що є.

2. Купівля авто з пробігом – це як лотерея. Продавець може приховати правду про історію автомобіля: кількість аварій, його кримінальне минуле, приховані дефекти і т.д. Продавець може просто захотіти позбутися від машини через серйозну поломку.

3. Перед покупкою вживаного автомобіля необхідно провести повну діагностику, а це додаткові витрати. Якщо тільки покупець не згоден на придбання "кота в мішку".

4. Само собою, на вживані автомобілі немає гарантії. Для деяких покупців це вирішальний фактор.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, які нові авто в Україні можна купити за 10 000 доларів.

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