В яких країнах водії зобов'язані використовувати зимову гуму: опублікована карта

Патрульна поліція України підготувала карту Європи, на якій показано, в яких країнах використання зимової гуми є обов'язковим до виконання, а в яких – лише за рекомендацією. Україна опинилася в числі країн другої категорії.

Інфографіку опублікував на своїй сторінці в Facebook заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Як зазначив правоохоронець, на жаль, Україна є однією з небагатьох країн, де питання про сезонну заміну шин не врегульовано на законодавчому рівні. Іншими словами, використання зимової гуми є необов'язковим, хоча її ефективність давно доведена: в холодну пору зимові покришки мають краще зчеплення з дорогою, тоді як літні шини при температурі нижче +7 градусів за Цельсієм "дубіє" і втрачає свої властивості, в результаті чого страждає керованість і збільшується гальмівний шлях.

Проте, переважна більшість водіїв в Україні все ж перевзувається в зимову гуму, хоча є і ті автомобілісти, які продовжують їздити на літніх шинах в сніг і ожеледицю, тим самим наражаючи на небезпеку себе та оточуючих, пише Білошицький.

Крім України, використання зимової гуми не обов'язково в Грузії, Греції, Албанії, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Данії, Норвегії, Нідерландах, Ірландії, Великій Британії, Польщі, Швейцарії та Угорщини. Однак в більшості цих країн передбачено, що водій зобов'язаний забезпечити хороше зчеплення з дорогою, будь то за допомогою зимових шин (шипованих, нешипованних) або ланцюгів, а в південних регіонах в цьому просто немає необхідності через теплий клімат.

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