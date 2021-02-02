В Ужгороді відреставрували 90-річний ретро-FIAT

Житель Ужгорода Юрій Руснак відреставрував 90-річний FIAT-NSU 508. Автомобіль 30 років був без догляду, а на його відновлення пішло цілих п'ять років.

У 1932 році компанія FIAT випустила недорогу і економічну малолітражку 508 Ballila. Авто стало популярним в Італії, що призвело до збільшення його виробництва в півтора рази. Про це повідомляє сайт НовостиYou (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В модель встановили 4-циліндровий двигун в 995 см куб і вона мала непогану потужність в 25 к.с. Коробку передач зробили 4-ступінчастою, з синхронізаторами на третій і четвертій (прямій) передачах. Автомобіль витрачав в середньому 8,0 л палива на 100 км і розвивав швидкість 90 км/год.

FIAT 508 мав залежну підвіску на листових напівеліптичних ресорах з двосторонніми гідравлічними амортизаторами. В автомобіля було рамне шасі. А кузов на ньому встановлювався з дерев'яним каркасом і сталевою оболонкою.

Згодом FIAT почав виробляти модель FIAT-NSU 508 в Німеччині на заводі в місті Гайльбронн. В середині 30-х ця автівка стала справжнім бестселером в Європі.

До рук Юрія Руснака машина потрапила у Мукачеві в 2016 році. За його словами, авто було в жахливо стані, все в корозії та з розбитими вікнами, але йому вдалося завести двигун.

FIAT-NSU 508, за яким не доглядали 30 років НовостиYou

Відновлене авто має кузов з двома дверима, які підвішені на задні петлі і відкриваються проти ходу машини. А боковини капота замість вентиляційних прорізів мають регульовані лючки.

Юрій розповідає, що багато рідних запчастин досі були в авто. А тих, яких не вистачало, купував онлайн. Чоловік каже, що на реставрацію не витратив багато грошей.

За словами реставратора, автомобіль на ходу і навесні він поїде на ньому на виставку ретро-автомобілів до Львова.

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