В Україну привезли унікальну маршрутку 4х4

Чесько-українська компанія Torsus представила другу модель – повнопривідний мікроавтобус Terrastorm. Новинка виявилася компактнішою за першу модель, Torsus Praetorian.

Новий Torsus відмінно підготовлений для бездоріжжя. Фото: Facebook Сергія Волощенка

Новий Torsus Terrastorm засновано на вузлах і агрегатах Volkswagen Crafter, але майже всю технічну складову автомобіля суттєво переробили. В першу чергу для того, щоб підготувати автомобіль до суворого бездоріжжя.

Дорожній просвіт становить 29 см, максимальна глибина броду дорівнює 82 см. Модифікацією підвіски займалася команда технічних фахівців, які готують гоночні позашляховики для ралі Париж-Дакар.

Torsus Terrastorm існує навіть у вигляді швидкої допомоги. Фото: Facebook Сергія Волощенка

Torsus Terrastorm. Фото: Facebook Сергія Волощенка

Новий Terrastorm отримав чіпку гуму для бездоріжжя, захист днища та повнопривідну трансмісію. Під капотом – турбований дизельний двигун об'ємом 2 л потужністю 177 к.с., який працює в парі з 6-ступеневою МКПП або 8-ступеневою АКПП на вибір.

Виробництво Torsus Terrastorm 2021 модельного року налагодять у Братиславі, а на ринок новинка вийде зі стартовою ціною 57,5 тисяч євро.

Перша модель бренду – величезний Torsus Praetorian. Фото: itc.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що позашляховий автобус Torsus Praetorian вже їздить українськими дорогами.