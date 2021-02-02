В Україну прибув перший самоскид MAN нового покоління

Obozrevatel Новини 11:51, 2.02.2021 Оновлено: 12:13, 2.02.2021

В Україну прибув перший самоскид нового покоління MAN TGS 33.360 6x4 стандарту Євро-5. Вантажівка із кузовом MEILLER H330 важить 33 тонни та має двигун D2066 потужністю 360 к.с.

Новий MAN TGS придбав приватний підприємець в офіційному дилерському центрі MAN для перевезення будівельних матеріалів, сумішей та інших сипучих матеріалів. Про це повідомляється на сторінці MAN Truck & Bus Ukraine у Facebook.

Вид нового MAN TGS 33.360
MAN Truck & Bus Ukraine
Кузов MEILLER H330 на MAN TGS 33.360
MAN Truck & Bus Ukraine

За вибором замовника, у вантажівку встановили механічну коробку перемикання передач, але в ній також можливе виконання з АКПП.

Кабіна самоскида – денна. Має середню висоту та стандартну довжину, без спального місця.

Кабіна MAN TGS 33.360 – денна
MAN Truck & Bus Ukraine

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Daimler, IVECO, OMV, Shell та Volvo Group підписали угоду про спільний розвиток водневих технологій у Європі. Альянс, який отримав назву H2Accelerate, має планомірно розвивати такі технології та їх використання на вантажному транспорті.

Очікується, що використання вантажівок, що працюють на водні, створить нові галузі: підприємства з виробництва Н2, великомасштабні системи розподілу газу, мережу потужних заправних станцій для рідкого та газоподібного водню, а також виробництво вантажівок, які працюють на альтернативному паливі.

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