В Україну прибув флагманський позашляховик Hyundai Palisade

Найбільший позашляховик Palisade поповнить сім'ю Hyundai в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка має у своєму арсеналі привабливий дизайн та місткий 8-місний салон.

Автомобіль складе конкуренцію таким моделям, як Toyota Highlander та Mazda CX-9 hyundai.com.ua

Довжина моделі – 4980 мм, ширина – 1975 мм, висота – 1750 мм, а колісна база становить 2,9 м. Автомобіль складе конкуренцію таким моделям, як Toyota Highlander та Mazda CX-9.

Свою назву модель отримала на честь тихоокеанського курорту Pasific Palisades у західній частині Лос-Анджелеса hyundai.com.ua

Свою назву модель отримала на честь респектабельного тихоокеанського курорту Pasific Palisades, розташованого у західній частині Лос-Анджелеса. Автомобіль привертає увагу ефектною зовнішністю з виразними каскадними гратами радіатора, рельєфним капотом, оригінальним рішенням задньої стійки кузова, а також великою кількістю хрому. Доповнюють картину 20-дюймові легкосплавні диски та світлодіодна світлотехніка.

Оздоблення 8-місного салону виконано з високоякісних матеріалів, а як опцію пропонується натуральна шкіра Nappa, шкіряна обробка центральної консолі та оббивка стелі салону алькантарою. Затишну атмосферу створює контурне світлодіодне підсвічування. Інформаційно-розважальна система підтримує Apple CarPlay та Android Auto, а для підзарядки гаджетів передбачена бездротова зарядка.

Оздоблення 8-місного салону виконано з високоякісних матеріалів hyundai.com.ua

Hyundai Palisade представлений українським споживачам у двох комплектаціях – Executive та Premium. Автомобіль буде запропонований із дизельним 2,2-літровим 200-сильним мотором та бензиновим 3,8-літровим силовим агрегатом потужністю 295 к.с. Обидва двигуни пропонуються у парі з 8-ступеневим "автоматом" та повним приводом HTRAC. Селектор вибору режимів водіння та дорожнього покриття Drive/Terrain Mode допоможуть водієві впоратися з різними умовами пересування.

Palisade буде запропонований із 2,2-літровим 200-сильним турбодизелем та бензиновим 3,8-літровим мотором на 295 к.с. hyundai.com.ua

Крім камери, модель може бути оснащена системами кругового огляду та контролю "сліпих" зон. У списку опцій є 3-зонний клімат-контроль, а, щоб не забути про дітей та домашніх улюбленців у салоні, автомобіль обладнаний системою оповіщення про пасажирів ззаду.

Hyundai Palisade представлений українським споживачам у двох комплектаціях – Executive і Premium hyundai.com.ua

Вартість новинки стартує з позначки 1 482 900 грн за бензинову версію, а дизельна модифікація обійдеться щонайменше у 1 518 000 грн.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai розкрила секрети нового Tucson PHEV, а також представила нову електричну платформу E-GMP.