В українському райцентрі помітили рідкісний та дорогий Rolls-Royce

У місті Стрий, що на Львівщині, помітили рідкісний і дорогий як для райцентру автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Відповідне відео було опубліковано в Instagram-акаунті ukraine_cars.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, помічений у Львівській області Скріншот відео

У підписі до ролика автор іронічно зазначає, що вартість цього "Роллса" еквівалентна половині річного бюджету самого міста. Втім, не виключено, що автомобіль не належить місцевому жителю – можливо, в Стрию водій розкішного кабріолета був проїздом.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe випускався з 2007 по 2016 роки, зараз такий автомобіль коштує на вторинному ринку від 100 до 450 000 доларів на залежності від року випуску, стану та пробігу. Цікаво, що аналогічний автомобіль свого часу був в гаражі колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

Під капотом кабріолета Rolls-Royce Phantom – 453-сильний V12 об'ємом 6,75 л. Позначку у 100 км/год машина долає за 5,9 сек, максимальна швидкість становить 240 км/год.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві за неправильну парковку евакуювали Rolls-Royce за 11 млн грн.