В українських містах можуть збільшити ліміт швидкості на дорогах — до 100 км/год

В Україні можуть збільшити максимально дозволену швидкість в населених пунктах. Для цього дороги пропонується "розбити" на чотири класи, для кожного з яких буде встановлено свій швидкісний ліміт. На найбільших ділянках ліміт швидкості можуть збільшити до 100 км/год

Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Координаційної ради в Загальнонаціональному форумі безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв. Зокрема, Координаційна рада пропонує ввести такі обмеження швидкості в населених пунктах (з відповідними змінами в Пункті 12.4. ПДР України):

на магістральних дорогах – не більш 100 км/год;

на магістральних вулицях загальноміського значення – не більш 80 км/год;

на магістральних вулицях районного значення – не більш 60 км/год;

на вулицях і дорогах місцевого значення – не більш 50 км/год.

Дороги пропонується розбити на 4 класи і збільшити на них швидкість. Скріншот публікації

Нагадаємо, зараз максимально дозволена швидкість руху в населених пунктах становить 50 км/год, а на окремих ділянках за рішенням муніципалітетів – 80 км/год.

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