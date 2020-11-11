В українські ПДР внесли нові зміни: кого вони стосуватимуться

Кабмін ухвалив зміни до чинної редакції Правил дорожнього руху.

Про це на свій сторінці в Telegram-каналі повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

Кабмін ухвалив зміни до Правил дорожнього руху t.me/oleksiihoncharenko

Зокрема, нова редакція ПДР дозволяє велосипедистам рухатися у смузі для руху маршрутних транспортних засобів. Також велосипедистам дозволять зупинятися в цій смузі, а опис знака, що позначає смугу для руху маршрутних транспортних засобів, тепер містить вказівку про можливість руху по ній велосипедистів.

Нова редакція правил дорожнього руху дозволяє велосипедистам рухатися у смузі для руху маршрутних транспортних засобів vox.com

Для підвищення безпеки пропонується позбавити водіїв таксі та пасажирів, а також інструкторів з водіння права не використовувати ремені безпеки. Єдиний виняток – водії і пасажири з інвалідністю, фізіологічні особливості яких роблять користування ременями безпеки неможливим.

Крім того, для підвищення безпеки пішоходів, у темний час доби вони обов'язково повинні використовувати світловідбивальні елементи на одязі або жилети зі світловідбивальними елементами.

Пішоходам у темний час доби обов'язково використовувати світловідбивальні елементи на одязі або жилети зі світловідбивальними елементами newspressuk.com

Також зміниться один із дорожніх знаків – 1.40 "Кінець дороги з удосконаленим покриттям". У новому варіанті на знаку дорогу буде зображено не в перспективі, а горизонтально, і над нею з'явиться силует автомобіля. Назва знака зміниться на "Зміна покриття".

Новий вид знака 1,40 obozrevatel.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабмін підтримав електромобілі законопроєктом.