В Україні з'явився Nissan, як із фільму "Форсаж"

На фото показали рідкісний спортивний Nissan Skyline GT-R R34, який привезли до одеського порту. Автомобіль тієї ж моделі знімався у фільмі "Форсаж" 2003 року.

Старий Nissan Skyline GT-R R34 досі виглядає дуже круто. Фото: dreamcar.ua

За інформацією Top Gir, культовий японський спорткар є "битком", який привезли з США. Але по фото цього не видно, адже в мережі показали тільки задню частину автомобіля. Можливо, пошкодження зосереджені в передній частині.

Під капотом купе встановлено потужний турбований 6-циліндровий двигун об'ємом 2,6 л на 280 к.с. Але. за деякими даними, віддача силового агрегату насправді була на 50 к.с. вищою і пропонувала власникам всі 330 к.с.

Nissan Skyline GT-R R34 з фільму "Форсаж". Фото: fastandfurious.fandom.com

OBOZREVATEL раніше показував розбитий електромобіль Tesla Model Y, який привезуть до України.