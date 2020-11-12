В Україні з'явився електричний кросовер Renault за $13 000

В Україні з'явився електричний кросовер Renault City K-ZE, який французька марка випускає в Китаї для місцевого ринку. Це один із найдешевших електрокарів у світі: у Піднебесній базова версія коштує близько 9 000 доларів, а в Україні один із "сірих" дилерів пропонує купити таке авто "під ключ" за 13 000 доларів.

Про це повідомляє українська редакція журналу "За кермом". Автомобіль був сфотографований наприкінці минулого місяця в Києві, і очевидно, на той момент його тільки доставили в країну – Renault City K-ZE перебував на евакуаторі і без номерних знаків. Найімовірніше, це один із перших, якщо навіть не найперший, бюджетний електрокрос "Рено" в Україні.

Renault City K-ZE, який не так давно помітили в Києві uzr.com.ua

Renault City K-ZE є маленьким кросовером, читай піднятим гетчебеком на кшталт Renault Sandero, з досить скромними характеристиками. Він оснащений електромотором потужністю 33 кВт і 26,8-кіловат-годинною батареєю, якої вистачає для подолання відстані в 271 км за циклом NEDC (тобто в реальності – близько 160 км). Відчутною ж перевагою новинки є її ціна, а для українців – ще й великий кліренс.

Renault City K-ZE Renault

Renault City K-ZE Renault

Renault City K-ZE Renault

До речі, незабаром Renault City K-ZE з'явиться на європейському ринку, проте там його будуть продавати під ім'ям Dacia Spring. Як уже писав OBOZREVATEL, очікувана ціна цього авто в ЄС складе на рівні 14 000 євро.