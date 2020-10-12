В Україні з'явився електричний конкурент BMW X6 від Audi

У Києві зняли новий купе-кросовер Audi e-tron Sportback, який є електричним суперником BMW X6 і Mercedes GLE Coupe. Автомобіль зовсім недавно з'явився в продажу і, швидше за все, це перший такий електрокар, помічений на українських дорогах.

Знімки автомобіля опублікував сайт TopGir з посиланням на Instagram-аккаунт hooligan458. Від стандартного електрокроса Audi e-tron варіант Sportback відрізняється скошеним дахом (як і личить крос-купе), а також злегка зміненою передньою і задньою частиною.

Перший електрокар Audi e-tron Sportback в Україні. Фото: topgir.com.ua

Новітній електрокар представлений в Україні у версії Audi e-tron Sportback 55 quattro. Такий автомобіль оснащений силовою установкою на 265 кВт / 360 к.с. (короткочасно – 300 кВт / 408 к.с.) і батареєю ємністю 95 кВтг. Позначку у 100 км/год машина долає за 6,6 / 5,7 сек, максимальна швидкість становить 200 км/год. Запас ходу за циклом WLTP – до 446 км.

Перший електрокар Audi e-tron Sportback в Україні. Фото: topgir.com.ua

Купити Audi e-tron Sportback можна за ціною від 2 млн грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найдорожчі кросовери були протестовані на тотальному бзедорожье.