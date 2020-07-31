В Україні зростає популярність китайських автомобілів

Частка китайських автомобілів на українському ринку збільшилася за перші шість місяців 2020 року до 3,6% в порівнянні з 2,8% за аналогічний період минулого року.

За інформацією Укравтопром, зростання зафіксоване на тлі 4-процентного скорочення ринку нових авто в Україні. За півроку 2020-го в країні придбали понад 1,3 тис. китайських машин.

Близько 90% від цієї кількості між собою поділили бренди Chery (793 авто), Haval (306 авто) та FAW (124 авто). Найбільш популярним автомобілем з Китаю в 2020 році виявився компактний кросовер Chery Tiggo 2 (375 шт.).

На другому місці розташувався Chery Tiggo 7 (227 шт.), На третьому – Haval H6 (202 шт.).

Кросовер Haval H6 опинився в лідерах з продажу китайських авто в Україні. Фото: haval-ukraine.com

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