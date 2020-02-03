В Україні зросли продажі нових авто: статистика за січень-2020

У січні цього року український ринок нових авто зріс на 35% проти аналогічного періоду 2019-го. Також стало відомо про автомобіль, який українці купували найчастіше.

Ймовірно, стрибок пов'язаний зі зміцненням гривні та привабливими пропозиціями від імпортерів. Крім того, наприкінці минулого року в Україні з'явилося кілька цікавих новинок. Як повідомляє УкрАвтопром, всього у січні було продано 7,1 тис. нових машин.

Toyota RAV4 – наразі найкращий кросовер, на думку українських покупців toyota.com

З результатом у 1207 зареєстрованих нових авто (майже 17% ринку) лідером січня стала компанія Toyota. Японський бренд майже удвічі поліпшив торішній результат за аналогічний період. Найпопулярнішою моделлю передбачувано виявився компактний кросовер Toyota RAV4 з 513 проданими примірниками.

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Продемонструвавши більш ніж 30-відсоткове зростання (1055 авто) на другому місці розташувалася компанія Renault, а на третьому – споріднений Nissan з результатом 529 зареєстрованих автомобілів у січні 2020 року.

Бюджетний кросовер Renault Duster допоміг автовиробникові показати високий результат group.renault.com

На четвертому місці опинилася Skoda з 466 авто (+37%), на п'ятому – Kia, яка реалізувала 436 автомобілів (+12%). Далі в десятці найбільш популярних січневих брендів розмістилися Hyundai (362 шт., +8%), Volkswagen (323 шт., +18%), Mercedes (269 шт., +84%), Peugeot (264 шт., +144% ) і Mitsubishi (235 шт., +33%).

Як видно, всі бренди в десятці лідерів продемонстрували істотне зростання продажів, як порівняти з січнем 2019 року. Також варто згадати абсолютного лідера першого місяця 2020-го – компанію "Тойота" за 91-відсотковий ріст, "Мерседес" за 84% і "Пежо", який збільшив продажі на показові 144%.

Mercedes-Benz – єдиний преміальний бренд, який потрапив у десятку найкращих mercedes-benz.com

Наразі цифри виглядають дуже оптимістично, адже продажі нових авто в Україні давно не демонстрували такого стрибка. Однак цю статистику ще слід закріпити подальшими результатами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продажі електромобілів в Україні продовжують зростати.

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