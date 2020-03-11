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11 березня • оновлено в 17:12
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В Україні зробили позашляховик за $4200

2.6т
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На одному з українських онлайн-ресурсів з продажу авто з'явилося цікаве оголошення. На продаж виставили саморобний пікап-позашляховик; оцінили саморобку як б/в Ланос.

Як з'ясував OBOZREVATEL, саморобний автомобіль є мотовездіходом з кузовом типу пікап, при цьому в дизайні присутні відгомони культового позашляховика Mercedes G-Class. Автомобіль оснащений повним приводом, а за його рух відповідає турбодизель мотор об'ємом 1,9 літра.

Позашляховик за $ 4200

Позашляховик за $ 4200

auto.ria.com

Деякі комплектуючі для автомобіля були запозичені у заводських машин (наприклад, приладову панель взяли від старого SEAT), хоча не обійшлося і без деталей ручної роботи.

Позашляховик за $ 4200

Позашляховик за $ 4200

auto.ria.com

Власник зазначає, що автомобіль орієнтований на любителя полювання та риболовлі. Щоб борознити бездоріжжям, у всюдихіда є усі атрибути – "зубасті" шини, високий кліренс, великі ходи підвісок і кенгурятник для з кріпленням для лебідки.

Позашляховик за $ 4200

Позашляховик за $ 4200

auto.ria.com

Машина була побудована в 2019 році, на даний час її пробіг становить 10 тис. км. Ціна автомобіля – 4200 доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні планують зробити електромобіль, який хочуть продавати за ціною Renault Logan.

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Автор
Віталій Сазонов
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кто то строит Aurus ,кто то из Луаза -вездеход..
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1
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Oleg, читай внимательно, они как строят, так и пишут: "автомобиль является мотовездИходом..."
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А когда то строили ракеты и самолеты...)))
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2
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
— Нa Укрaине люди в принципe не видeли примeра уcпеха за всe эти 25 лет. Были малeнькие прoсветления, но в целoм бoльшого прoсвета не было. Никогда города Укрaины не были в такoй плoхой форме, с кaждым годoм всё хуже и хуже, дoроги хyже, фaсады хуже, бoльницы хуже, — oтметил Саакашвили в эфиpе телeканала "112".
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