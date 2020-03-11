В Україні зробили позашляховик за $4200

На одному з українських онлайн-ресурсів з продажу авто з'явилося цікаве оголошення. На продаж виставили саморобний пікап-позашляховик; оцінили саморобку як б/в Ланос.

Як з'ясував OBOZREVATEL, саморобний автомобіль є мотовездіходом з кузовом типу пікап, при цьому в дизайні присутні відгомони культового позашляховика Mercedes G-Class. Автомобіль оснащений повним приводом, а за його рух відповідає турбодизель мотор об'ємом 1,9 літра.

Позашляховик за $ 4200 auto.ria.com

Деякі комплектуючі для автомобіля були запозичені у заводських машин (наприклад, приладову панель взяли від старого SEAT), хоча не обійшлося і без деталей ручної роботи.

Позашляховик за $ 4200 auto.ria.com

Власник зазначає, що автомобіль орієнтований на любителя полювання та риболовлі. Щоб борознити бездоріжжям, у всюдихіда є усі атрибути – "зубасті" шини, високий кліренс, великі ходи підвісок і кенгурятник для з кріпленням для лебідки.

Позашляховик за $ 4200 auto.ria.com

Машина була побудована в 2019 році, на даний час її пробіг становить 10 тис. км. Ціна автомобіля – 4200 доларів.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні планують зробити електромобіль, який хочуть продавати за ціною Renault Logan.

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