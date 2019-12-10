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10 грудня • оновлено в 15:06
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В Україні зробили електричний КамАЗ із запасом ходу 300 км

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Зробленим зі звичайного авто електрокаром вже мало кого не здивуєш. Навіть в Україні таких машин налічується не один десяток. Але що ви скажете на рахунок EV-вантажівки, яка була створена з нуля?

Як пише Autogeek, саме такий автомобіль побудувала команда ентузіастів, яка мешкає у Миколаєві. У звичайному гаражі вони розробили і зібрали маленьку вантажівку, яка стилізована під старий радянський КамАЗ та, при цьому, має досить пристойні характеристики.

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Як розповів журналістам керівник проекту Шота Ішхнелі, все почалося в 2008 році, коли був представлений революційний автомобіль Tesla Roadster (1 покоління). Чоловікові спочатку сподобалася ідея з електромобілями (оскільки його турбувала проблема високих витрат на традиційні авто), і коли у продажу з'явилися перші електромотори та батареї, він вирішив зайнятися розробкою електротранспорту. Через якийсь час винахідник зробив електричні велосипеди, але далі, більше – з'явився інвестор і повноцінна команда для подальшого розвитку проекту.

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Що ж стосується електро КамАЗу, на його розробку пішов один місяць. А повна збірка авто (починаючи з нарізки металу та закінчуючи фарбуванням кузова) зайняла ще близько 70 днів.

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

В основу машини ліг "китайський міст" з електромотором потужністю 2,5 кВт. Батарея – літій-іонна, масою лише 24 км. Такого акумулятора вистачає на 60 км пробігу, але при бажанні автономність ходу можна збільшити до 300 км – шляхом додавання трьох додаткових блоків АКБ (в такому випадку, весь акумулятор буде важити 100-120 кг).

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Максимальна швидкість електровантажівки становить 50 км/год. Важить автомобіль усього-на-всього 500 кг.

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Салон електричного КамАЗу здебільшого оригінальний, хоча без "донорства" не обійшлося – кермо було запозичено у ВАЗа, а сидіння – у маленькаого Smart. Каркас кабіни отримав металеву обшивку.

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Саморобний електричний КамАЗ

Саморобний електричний КамАЗ

atogeek.com.ua

Крім того, від ВАЗу саморобному електрокару дісталися колеса.

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Варто зазначити, що цей КамАЗ – не єдиний проект команди з Миколаєва. Сумарно фахівці розробили понад 15 (!) різних моделей електротранспорту, зокрема, пікап в дусі Tesla Cybertruck. А оскільки електромобілі користуються великою популярністю, розробники розраховують, що всі їхні машини втіляться у реальність.

Як раніше розповідав, у Tesla Cybertruck з'явився перший клон (якщо його можна так назвати).

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі авто
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фил филька
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нацики фас! совковская символика))
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