В Україні зробили електричний КамАЗ із запасом ходу 300 км

Зробленим зі звичайного авто електрокаром вже мало кого не здивуєш. Навіть в Україні таких машин налічується не один десяток. Але що ви скажете на рахунок EV-вантажівки, яка була створена з нуля?

Як пише Autogeek, саме такий автомобіль побудувала команда ентузіастів, яка мешкає у Миколаєві. У звичайному гаражі вони розробили і зібрали маленьку вантажівку, яка стилізована під старий радянський КамАЗ та, при цьому, має досить пристойні характеристики.

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Як розповів журналістам керівник проекту Шота Ішхнелі, все почалося в 2008 році, коли був представлений революційний автомобіль Tesla Roadster (1 покоління). Чоловікові спочатку сподобалася ідея з електромобілями (оскільки його турбувала проблема високих витрат на традиційні авто), і коли у продажу з'явилися перші електромотори та батареї, він вирішив зайнятися розробкою електротранспорту. Через якийсь час винахідник зробив електричні велосипеди, але далі, більше – з'явився інвестор і повноцінна команда для подальшого розвитку проекту.

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Що ж стосується електро КамАЗу, на його розробку пішов один місяць. А повна збірка авто (починаючи з нарізки металу та закінчуючи фарбуванням кузова) зайняла ще близько 70 днів.

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

В основу машини ліг "китайський міст" з електромотором потужністю 2,5 кВт. Батарея – літій-іонна, масою лише 24 км. Такого акумулятора вистачає на 60 км пробігу, але при бажанні автономність ходу можна збільшити до 300 км – шляхом додавання трьох додаткових блоків АКБ (в такому випадку, весь акумулятор буде важити 100-120 кг).

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Максимальна швидкість електровантажівки становить 50 км/год. Важить автомобіль усього-на-всього 500 кг.

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Салон електричного КамАЗу здебільшого оригінальний, хоча без "донорства" не обійшлося – кермо було запозичено у ВАЗа, а сидіння – у маленькаого Smart. Каркас кабіни отримав металеву обшивку.

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Саморобний електричний КамАЗ atogeek.com.ua

Крім того, від ВАЗу саморобному електрокару дісталися колеса.

Варто зазначити, що цей КамАЗ – не єдиний проект команди з Миколаєва. Сумарно фахівці розробили понад 15 (!) різних моделей електротранспорту, зокрема, пікап в дусі Tesla Cybertruck. А оскільки електромобілі користуються великою популярністю, розробники розраховують, що всі їхні машини втіляться у реальність.

Як раніше розповідав, у Tesla Cybertruck з'явився перший клон (якщо його можна так назвати).

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