В Україні зробили дуже крутий Toyota LC 200: автомобіль вже на дорогах

У Києві помітили ексклюзивний Toyota Land Crusier 200. Автомобіль отримав настільки розкішний тюнінг, що відразу виділяється з потоку.

Як з'ясував OBOZREVATEL, інтерес до даного авто підігрівається ще й тим, що серйозне доопрацювання він пройшов не закордоном, а в стінах українського ательє AutoLife. Причому тюнінг вийшов дуже вражаючим: свого часу про нього навіть розповіло авторитетне американське видання Carscoops.

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє autocentre.ua

Але що ж можна конкретно сказати про сам автомобіль? За основу фахівці взяли Toyota Land Cruiser 200 у дорогій версії Executive Louge вартістю 85 000 доларів. Потім вони ґрунтовно попрацювали над екстер`єром та салоном позашляховика.

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє autocentre.ua

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє autocentre.ua

Що стосується зовнішності, машина отримала масивний кузовний обвіс з розширеними колісними арками та агресивними бамперами, полегшену кришку капота з повітрозабірником, а також нову радіаторну решітку та інші колеса у матовому чорному забарвленні. При цьому логотипи "Тойота" з кузова зникли – замість них на двері багажника красується хромований шильдик Magnum.

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

А ось в салоні ще більше змін. Тут встановлені люксові крісла від BMW 7-Series останнього покоління, а в самій обробці представлена дорога австрійська шкіра у поєднанні з декоративними вставками з алюмінію та ексклюзивних порід дерева. Крім того, була поліпшена шумо- та віброізоляція автомобіля.

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Toyota LC 200 від українського тюнінг-ательє carscoops.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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