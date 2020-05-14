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14 травня • оновлено в 16:52
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В Україні зняли шикарний та надпотужний Mercedes за 6 млн

4.4т
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На українських дорогах чергове поповнення екзотики. На вулицях Києва зняли новий Brabus 800 – тюнінговану версію Mercedes-AMG GT63 S 4door. Такий автомобіль в Україні єдиний – у всякому разі, поки що.

Даний Брабус є дуже крутим та неймовірно дорогим. При ціні в більш ніж 230 000 доларів (6,2 млн грн) він володіє характеристиками суперкара.

Brabus 800 в Україні

Brabus 800 в Україні

instagram.com/king_artur.ua

Під капотом Brabus 800 встановлено 4,0-літровий твін-турбо V8, форсований з 640 до 800 к.с. Крутний момент мотора вражає ще більше – він становить 1000 Нм.

Brabus 800 в Україні

Brabus 800 в Україні

instagram.com/king_artur.ua

Завдяки такому двигуну Мерседес прискорюється до "сотні" за 2,9 сек, а до 200 км/год – за 7,3 сек. Розганяється "німець" до 315 км/год, а уповільнюють його посилені керамічні гальма.

Brabus 800 в Україні

Brabus 800 в Україні

instagram.com/king_artur.ua

Зовні допрацьований Mercedes-AMG GT63 S 4door. виділяється іншою радіаторною решіткою, додатковим обвісом, іншими колісними дисками і, звичайно ж, логотипами і шільдкамі Брабус. У конкретно цього екземпляра також ефектний темний окрас (хоча не виключено, що кузов обклеєний плівкою).

Раніше OBOZREVATEL писало тому, що на парковці в Монако зняли пару крутих авто на українських номерах.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
нові авто авто Brabus Mercedes-Benz
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