В Україні зняли російсько-французький спорткар з незвичайною історією

На дорогах Києва піймали дуже рідкісний спорткар. Йдеться про незвичайний російсько-французький седан MPM Motors PS 160.

Даний автомобіль ніколи не поставлявся в Україну офіційно, більш того, його випускають невеликими партіями, які в основному "розходяться" по Європі. Проте, один з екземплярів зняли нещодавно в Україні (втім, загалом в нашій країні кілька таких авто, причому деякі з них зараз навіть продають на онлайн-майданчиках).

MPM Motors PS 160, помічений в Києві topgir.com.ua

MPM Motors PS 160, помічений в Києві topgir.com.ua

Ще один цікавий момент – у цього екземпляра досить драматична доля. Як зазначає сайт TopGir, в розпорядженні якого виявилися фото автомобіля, судячи з усього, це той MPM Motors PS 160, який у 2017 році конфіскувала Львівська митниця – тоді спорткар намагалися ввезти в Україну з перебитими номерами кузова. Не виключено, що після інциденту автомобіль виставили на державний аукціон, і тепер на ньому їздить новий власник. Зараз машина вже на українській реєстрації, але три роки тому у неї були німецькі номери.

MPM Motors PS 160, конфіскований українською митницею у 2017 році. Судячи з усього, це той самий автомобіль topgir.com.ua

MPM Motors PS 160, конфіскований українською митницею у 2017 році. Судячи з усього, це той самий автомобіль topgir.com.ua

Дивує також і сама історія MPM Motors PS 160 як такого. На момент свого створення у 2012 році автомобіль називався Tagaz Aquila – його розробили в Росії, де спочатку і випускали на потужностях заводу ТагАЗ. Після того, як підприємство збанкрутувало (в 2014-му), виробництво спорткара перемістили до Франції, де його збирають і донині, але вже під новим ім'ям.

MPM Motors PS 160, помічений у Києві topgir.com.ua

MPM Motors PS 160 характерно виділяється за рахунок свого зовнішнього вигляду – власне, через це чотиридверку і обізвали спорткаром. Але за технічними характеристиками вона до таких не відноситься: під капотом встановлений скромний 1,6-літровий чотирициліндровий двигун на 102 сили. Вартість автомобіля у Франції становить 13 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні зняли Ниву на дуже крутих номерах.