В Україні зняли рідкісне чотиримоторне авто від Volvo за 150 000 євро

У Києві сфотографували ексклюзивне гібридне купе Polestar 1 від Volvo. Цей чотиримоторний автомобіль недавно надійшов у продаж, і є рідкісним не тільки для України, але й усієї Європи.

Знімок Polestar 1 опублікував Instagram-аккаунт drive.luxury. Вочевидь, в Україну машину ввезли сірими каналами – офіційно вона в країні не продається. Такий автомобіль коштує 150 000 євро, водночас його тираж обмежений 1 500 екземплярами.

Polestar 1, який зняли в Києві .instagram.com / drive.luxury

Polestar 1 – це плагін-гібрид, і однією з його особливостей є значний запас ходу на електротязі – 150 км. Машина оснащена 2,0-літровим бензиновим двигуном (з турбіною і механічним компресором) і трьома електромоторами, які в сукупності видають 608 к.с. і 1000 Нм. Позначку у 100 км/год гібрид долає за 4,2 секунди, максимальна швидкість – 250 км/год.

Polestar 1 Polestar

Відзначимо, що донедавна Polestar була фірмовим тюнінг-ательє Volvo, проте тепер це дочірня компанія шведського автовиробника, яка спеціалізується на розробленні та виробництві гібридів, а також електромобілів. Зараз її модельний ряд налічує два авто – це, власне, гібридне купе Polestar 1 та електричний фастбек Polestar 2.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volvo провела незвичайний краш-тест – десяток автомобілів вона скинула з висоти 9-поверхового будинку.