В Україні зняли перший кросовер Aston Martin: він коштує від 7 млн грн

Obozrevatel
Obozrevatel
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В Україні зняли перший кросовер Aston Martin: він коштує від 7 млн грн

В Україні зняли перший кросовер культової британської марки – Aston Martin DBX. Розкішний SUV недавно надійшов у продаж, хоча його українська презентація відбулася ще взимку (втім, тоді на презентації показали лише передсерійний прототип).

Фото і відео Aston Martin DBX опублікували Instagram-акаунти topcars_ua і carsmirage. Автомобіль помітили в Києві і, як видно на кадрах, на даний момент у нього тимчасові номери. До речі, це найперший DBX, помічений на вітчизняних дорогах.

Купити кросовер Aston Martin можна за ціною від 7 млн грн. За ці гроші пропонується один з найрозкішніших та найшвидших позашляховиків в світі. DBX виконаний в стилі інших моделей британської марки (зокрема, у нього характерна радіаторна решітка і плавні форми).

На українських дорогах зняли перший кросовер Aston Martin.

Оснащений автомобіль 550-сильним V8 об'ємом 4,0 літра, з яким він прискорюється до "сотні" за 4,5 сек і розвиває максимальну швидкість 291 км/год. І це при тому, що важить такий "Астон" майже 2,3 тонни.

Aston Martin DBX
Aston Martin DBX

Оздоблення салону представлена шкірою, деревом, алькантарою і алюмінієм. Також кросовер оснащений пневмопідвіскою, сенсорними екранами, включаючи віртуальну приладову панель, повним електропакетом, тризонним клімат-контролем, системою автогальмування, помічником на спуску та ін.

На українських дорогах зняли перший кросовер Aston Martin.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що останнім часом українці стали більше купувати нових автомобілів.

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