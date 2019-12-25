В Україні зняли нікому невідому Toyota за $ 300 000

В одному з непримітних дворів Києва зняли унікальний автомобіль – шестиколісний пікап Toyota Tundra у "злому" обвісі. Судячи з напису на радіаторній решітці, машину побудувала фірма Devolro.

Як відомо редакції OBOZREVATEL, фірма Devolro.находітся у США (при цьому належить підприємцю російського походження Юрію Орлову), вона займається радикальним тюнінгом позашляховиків, причому будь-яких марок – УАЗ, Toyota, Ford та ін.

Toyota Tundra 6X6 від Devolro topgir.com.ua

Що найцікавіше, в Мережі можна знайти безліч фотографій чотириколісної Tundra від Develro, однак тривісна версія показалася на фото вперше.

Як можна бачити на фото, шестиколісний пікап виділяється не тільки двома додатковими колесами, а й розширеними арками, потужними сталевими бамперами, дугами, шноркелем, додатковим освітленням, а також особливими "катками" з шинами для бездоріжжя. Який мотор знаходиться під капотом, невідомо, але, передбачається, що машина оснащена 5,7-літровим V8 потужністю 580 к. с.

Звичайна чотириколісна Toyota Tundra devolro.com

Звичайна чотириколісна Toyota Tundra devolro.com

Звичайна чотириколісна Toyota Tundra devolro.com

Відомо, що чотириколісна версія такої Toyota Tundra коштує 200 000 доларів, ціна ж даного авто тримається в секреті. За приблизними оцінками, воно обійшлося власнику у 300 000 доларів.

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