В Україні зняли незвичайне авто служби охорони – Aston Martin Rapide

На українських дорогах помітили дуже незвичайне авто охоронної фірми. Це одна з найдорожчих машин у світі на сьогодні – чотиридверний спорткар Aston Martin Rapide.

Фото автомобіля опублікував сайт TopGir. Як видно на знімках, дорогий "Астон Мартін" обклеєний фірмовою лівреєю однієї з приватних охоронних служб. Судячи з номерів машини, "патрулює" вона об'єкти в Одеській області (або ж тільки в Одесі).

Aston Martin Rapide, який використовується українською охоронною фірмою. topgir.com.ua

Також на кузові "Рапіда" можна помітити номер "007" – швидше за все, це відсилання до "Бондіани": в одному з фільмів про агента "007" Джеймс Бонд їздив якраз на такому автомобілі.

Aston Martin Rapide, який використовується українською охоронною фірмою. topgir.com.ua

Відзначимо, що Aston Martin Rapide випускався з 2010-2020 роки, оснащувалося розкішне чотиридверне купе 5,9-літровим двигуном V12 (розгін до 100 к /год – 5,3 сек, максимальна швидкість – 303 км/год). В Україні новий "Рапід" коштує від 247 000 доларів, а ось старий Aston Martin можна купити за 80-100 тис. доларів.

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