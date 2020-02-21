В Україні зняли неймовірну BMW "з майбутнього". Фото

В Одесі сфотографували цікавий екземпляр автомобіля BMW. Машина примітна своїм футуристичним тюнінгом.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на фото зображена BMW 3 в кузові E92. Така "трійка" випускалася в 2006-2013 роках, але за рахунок своїх доробок вона виглядає як автомобіль з майбутнього.

BMW в яскравому тюнінгу instagram.com/ukraine_cars

BMW має широкий обвіс, при цьому найбільше змін було проведено спереду: тут складної структури бампер, змінений дизайн оптики і навіть інша радіаторна решітка. За рахунок "кутних" форм "єшка" схожа на одні з останніх концепт-карів BMW: зокрема, BMW Concept 8 Series і Vision M Next Concept 2017 і 2019 років випуску відповідно.

BMW Concept 8 Series slashgear.com

BMW Vision M Next Concept motor1.com

У коментарях до фотографії, яка була опублікована в Instagram, користувачі по-різному ставляться до такого тюнінгу. Одні називають його "на любителя", інші ж відверто шоковані в хорошому сенсі слова. Але є і ті, кому автомобіль відверто не подобається.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у BMW з'явиться модель, яка вразить своїми фірмовими "ніздрями". Вони будуть величезними.

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