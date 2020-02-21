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21 лютого • оновлено в 13:17
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В Україні зняли неймовірну BMW "з майбутнього". Фото

2.4т
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В Одесі сфотографували цікавий екземпляр автомобіля BMW. Машина примітна своїм футуристичним тюнінгом.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на фото зображена BMW 3 в кузові E92. Така "трійка" випускалася в 2006-2013 роках, але за рахунок своїх доробок вона виглядає як автомобіль з майбутнього.

BMW в яскравому тюнінгу

BMW в яскравому тюнінгу

instagram.com/ukraine_cars

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BMW має широкий обвіс, при цьому найбільше змін було проведено спереду: тут складної структури бампер, змінений дизайн оптики і навіть інша радіаторна решітка. За рахунок "кутних" форм "єшка" схожа на одні з останніх концепт-карів BMW: зокрема, BMW Concept 8 Series і Vision M Next Concept 2017 і 2019 років випуску відповідно.

BMW Concept 8 Series

BMW Concept 8 Series

slashgear.com

BMW Vision M Next Concept

BMW Vision M Next Concept

motor1.com

У коментарях до фотографії, яка була опублікована в Instagram, користувачі по-різному ставляться до такого тюнінгу. Одні називають його "на любителя", інші ж відверто шоковані в хорошому сенсі слова. Але є і ті, кому автомобіль відверто не подобається.

В Одесі зловили нестандартних БеМеВе Е92 на тюнінгу, як вам стайл: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ фреш 💦 чи треш 🤮❓ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Підпісуйся: @Ukraine_Cars 🏁 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ділісь постом 👊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🚀: @stupkin_gold

Публікація від • Головна автоспільнота України (@ukraine_cars)

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у BMW з'явиться модель, яка вразить своїми фірмовими "ніздрями". Вони будуть величезними.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
тюнінг б/к автомобіль фотографии BMW
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