В Україні зняли неймовірно рідкісний позашляховик з Італії

У 2007-2011 роках компанія Iveco невеликими партіями випускала позашляховик Iveco Massif. Це досить маловідома та рідкісна машина (всього випущено – близько 10 тис. од), але, що, цікаво, недавно таку сфотографували в Києві.

Як пише сайт topgir.com.ua, який і опублікував фото, можливо, в Україні лише один такий Івеко. Саме він і потрапив на камеру.

Iveco Massif в Україні topgir.com.ua

Iveco Massif дуже схожий на класичний Land Rover Defender, і це неспроста – він є його ліцензованої копією. Причому зовнішній вигляд машини розробляв знаменитий італійський дизайнер Джорджетто Джуджаро.

Iveco Massif в Україні topgir.com.ua

В основі позашляховика лежить рамна конструкція, він оснащений ресорної підвіскою, повним приводом та "понижайкою". Автомобіль пропонувався з 3,0-літровим турбованим дизелем, який був доступний у двох версіях – на 150 і 176 к.с .; коробка передач – 6-ступінева "механіка".

Iveco Massif topgir.com.ua

У Massif були 3-дверна та 5-дверна версії, а також варіант з кузовом пікап вантажопідйомністю 1100 кг. Українськими дорогами їздить варіант з 5-дверним кузовом.

Iveco Massif topgir.com.ua

До речі, крім усього іншого, позашляховик Івеко не поставлявся офіційно до України, але три роки тому на вторинному ринку один такий автомобіль "сплив" в оголошеннях. Тоді за нього просили 20 тис. доларів (цілком можливо, саме він і є на фото зверху).

Iveco Massif topgir.com.ua

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