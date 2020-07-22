В Україні зняли ефектний кортеж автомобілів з номерами "9999"

Новини 09:48, 22.07.2020 Оновлено: 09:49, 22.07.2020

На вулицях Києва сфотографували вражаючий автомобільний кортеж. Він складається з лише двох машин, але, тим не менш, виглядає дуже ефектно.

Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті vehicles.exclusive.

Кортеж з Rolls-Royce Phantom і Toyota LC 200.
Скріншот публікації

Як видно на знімку, в кадр потрапив Rolls-Royce Phantom VIII, за яким слідує Toyota LC 200. Орієнтовна ціна такого кортежу – 500-600 тис. доларів. І це не рахуючи той факт, що автомобілі можуть бути броньованими (тоді коштують вони ще дорожче).

Цікава деталь – у автомобілів майже однакові номери, з чотирма дев'ятками. Офіційно один такий держзнак коштує трохи більше 1300 доларів (36 000 грн),.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Києві зняли дуже рідкісний позашляховик Toyota.

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