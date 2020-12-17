В Україні знайшли зникле авто олігарха, якого вбили ще в 90-х роках

У Києві зняли броньований автомобіль нині покійного олігарха Євгена Щербаня. До цього унікальний Chevrolet Caprice востаннє бачили ще в 90-х роках.

Про це повідомляє TopGir. Зазначається, що машину Щербаня помітили на одній зі СТО столиці. Незважаючи на те, що всі ці роки броньований "Шевроле" був в Україні, з поля зору він зник одразу ж після вбивства бізнесмена у 1996 році.

Що цікаво, на седані досі ті ж номери. За непідтвердженою інформацією, тепер на машині їздить син убитого підприємця – Руслан Щербань.

Зазначимо, що Євген Щербань вважався найбагатшою людиною країни у 1990-х роках, нині його часто називають "першим олігархом України". На архівних фото його можна помітити в оточенні добре відомих Ріната Ахметова та Сергія Тарути.

Євгена Щербаня вбили 3 листопада 1996 року. Цього дня він прилетів чартерним літаком із Москви до Донецька. Підприємця розстріляли просто на виході з літака в аеропорту шахтарської столиці. До трапу підігнали той самий Chevrolet Caprice, але олігарх у нього не встиг сісти. Крім самого підприємця, були також убиті дружина олігарха, авіамеханік та бортемеханік літака.

До речі, "справа Щербаня" досі залишається нерозкритою.

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