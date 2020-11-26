В Україні знайшли рідкісний мопед 'Верховина-6 Турист'

Ще одна "капсула часу" знайшлася в колекції львівського музею Retro Garage – "Верховина-6 Турист".

Про це повідомляє портал Autoconsulting. Довгий час вважалося, що знайти мокик ЛМЗ-2.158Т "Верховина-6 Турист" в хорошому, комплектному стані неможливо. Але, як відомо, хто шукає, той завжди знайде. Раритет зберігся до наших днів практично в первозданному стані й перебуває у львівському музеї автомототехніки "Ретро Гараж".

"Верховина-6 Турист" випускалася Львівським мотозаводом з 1978 до 1981 року. Версія відрізнялася від інших побратимів із сімейства наявністю вітрового скла і двома місткими бічними багажними сумками, укріпленими на спеціальному багажнику. Крім того, на баку була розташована кишеня для карти.

"Турист" оснащувався двигуном Ш-58 потужністю 2,2 к.с. та 2-ступеневою коробкою передач. За технічними характеристиками він нічим не відрізнявся від стандартної "Верховини-6". У кінці 1978 року було виготовлено дослідно-промислову партію з 500 "Туристів". Планувалося, що завод випустить 10 тисяч "Туристів", але цим планам не судилося збутися. Усього вдалося виготовити близько 2 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські реставратори повернули до життя рідкісні мопеди Львівського мотозаводу.