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5 листопада • оновлено в 20:42
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В Україні знайшли рідкісний електромобіль: живі фото

1.7т Читати матеріал російською

Маленький старий електромобіль Puli попався на фото у Львові. Ця машина – рідкісний екземпляр. Побачити другий такий самий дуже складно.

Про знахідку повідомляє Depo.Львів. Компактний міський електромобіль виділяється в потоці завдяки контрастному жовто-чорному кузову і написам Elektro-mobil.

Електромобіль Puli – рідкісна машина в Україні

Електромобіль Puli – рідкісна машина в Україні

lviv.depo.ua

Зовнішні панелі виконано з легкого склопластику, який до того ж не іржавіє з часом. Електромобілі Puli виробляли в Угорщині в 90-х роках минулого століття.

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У конструкції незвичайної машини використано компоненти Skoda, Fiat 126 і навіть Lada. У рух автомобіль приводить електромотор потужністю всього 10 к.с., який дозволяє розганятися до 70 км / ч.

Незвичайний електромобіль Puli дуже помітний в дорожньому потоці

Незвичайний електромобіль Puli дуже помітний в дорожньому потоці

lviv.depo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Новини автосвіту
Місце
Україна Львів
Теги
авто новини електромобілі
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