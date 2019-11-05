В Україні знайшли рідкісний електромобіль: живі фото

Маленький старий електромобіль Puli попався на фото у Львові. Ця машина – рідкісний екземпляр. Побачити другий такий самий дуже складно.

Про знахідку повідомляє Depo.Львів. Компактний міський електромобіль виділяється в потоці завдяки контрастному жовто-чорному кузову і написам Elektro-mobil.

Електромобіль Puli – рідкісна машина в Україні lviv.depo.ua

Зовнішні панелі виконано з легкого склопластику, який до того ж не іржавіє з часом. Електромобілі Puli виробляли в Угорщині в 90-х роках минулого століття.

У конструкції незвичайної машини використано компоненти Skoda, Fiat 126 і навіть Lada. У рух автомобіль приводить електромотор потужністю всього 10 к.с., який дозволяє розганятися до 70 км / ч.

Незвичайний електромобіль Puli дуже помітний в дорожньому потоці lviv.depo.ua

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