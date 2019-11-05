В Україні знайшли рідкісний електромобіль: живі фото

Маленький старий електромобіль Puli попався на фото у Львові. Ця машина – рідкісний екземпляр. Побачити другий такий самий дуже складно.
Про знахідку повідомляє Depo.Львів. Компактний міський електромобіль виділяється в потоці завдяки контрастному жовто-чорному кузову і написам Elektro-mobil.
Електромобіль Puli – рідкісна машина в Україні
lviv.depo.ua
Зовнішні панелі виконано з легкого склопластику, який до того ж не іржавіє з часом. Електромобілі Puli виробляли в Угорщині в 90-х роках минулого століття.
У конструкції незвичайної машини використано компоненти Skoda, Fiat 126 і навіть Lada. У рух автомобіль приводить електромотор потужністю всього 10 к.с., який дозволяє розганятися до 70 км / ч.
Незвичайний електромобіль Puli дуже помітний в дорожньому потоці
lviv.depo.ua
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