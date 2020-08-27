В Україні знайшли найпотужніший Chevrolet Corvette. Фото

Рідкісний Chevrolet Corvette Z06 в найпотужнішому виконанні з'явився в Україні.

У Києві сфотографували Chevrolet Corvette Z06 2015 року випуску. За нашими даними, це найпотужніший Corvette C7 в Україні, потужність його двигуна сягає 650 к.с і 880 Нм крутного моменту.

Таку віддачу забезпечує V8 об'ємом 6,2 л, який дозволяє американському суперкару розганятися до 100 км/год всього за 3,2 с. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

Z06 – потужна спортивна модифікація Chevrolet Corvette, яка дозволена до використання на дорогах загального користування. Від стандартної моделі такий автомобіль відрізняється аеродинамічним обвісом, особливими колісними дисками, невеликим спойлером ззаду і отвором на капоті для відводу гарячого повітря з моторного відсіку.

Потужний Chevrolet Corvette Z06 пропонує 650 к.с. Фото: Instagram topcars_u.a

Як розповідав OBOZREVATEL, не так давно в Україні з'явився незвичайний триколісний автомобіль.

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