В Україні знайшли автомобіль з минулого. Фото

В Одесі знайшли унікальний автомобіль – Cadillac de Ville 1970 року випуску. Машина була найбільш дорогим і розкішним представником своєї епохи.

Автомобіль виконано в рідкісній модифікації з кузовом кабріолет. Фото: instagram.com/topcars_u.a

Цікаво, що в об'єктиви потрапив автомобіль в кузові кабріолет. Таких машин виготовили приблизно в десять разів менше, ніж купе і седанів. Тому конкретний екземпляр ще і досить рідкісний.

В Україні подібні автомобілі можна зустріти нечасто. Особливо з огляду на відмінний стан, в якому знаходиться цей Cadillac de Ville. Майже 6-метровий кабріолет пофарбовано у яскраво-червоний колір, а всі металеві елементи сяють дзеркальним хромом. Машину відмінно доглядають.

Довжина кузова становить 5,7 м. Фото: instagram.com/topcars_u.a

У рух рідкісний Кадиллак призводить двигун V8 об'ємом 7,7 л потужністю близько 380 к.с., який дозволяє величезному автомобілю розганятися до 100 км/год приблизно за 8 секунд і набирати максимальні 211 км/год. Це один з приблизно 15 тисяч примірників, вироблених в 1970 році.

Cadillac de Ville 1970 року перебуває у відмінному стані. Фото: instagram.com/topcars_u.a

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