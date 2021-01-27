В Україні знайшли 14-річне авто з пробігом 28 км: блогер показав відео

В Україні знайшли Toyota Camry XV40 2007 року випуску з пробігом 28 кілометрів.

Салон автомобіля досі в заводських плівках та поліетилені. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook відеоблогер Рома Урако. (Щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"А як вам така Toyota Camry XV40? 2007-й рік випуску і пробіг всього 28 кілометрів! Салон ще в заводських плівках і поліетилені! 100% капсула часу!" – написав він.

Нагадаємо, раніше у колекції американського шанувальника марки Volkswagen виявили рідкісний експериментальний VW Öko-Polo, витрата пального якого становить усього 3 л на 100 км. Автомобіль оснащений компактним 2-циліндровим дизельним двигуном об'ємом 858 см³ із безпосереднім вприскуванням та турбонагнітачем G40. Для зниження шуму та вібрацій моторний відсік заповнили особливою термостійкою піною.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, раніше у Києві виявили рідкісний позашляховик від відомого німецького ательє Brabus. Автомобіль побудований на базі позашляховика Mercedes-Benz GL63 AMG (X166). Це дорестайлінгова версія, яка випускалася в період із 2013 до 2016 р.