В Україні знайдений один з перших мотовелосипедів ЛМЗ

У київській реставраційної майстерні AC Heritage з'явився черговий унікальний артефакт – найраніший мотовелосипед В-902 1958 року, із якого почалася історія Львівської мотозаводу.

Ранній екземпляр Мотовелосипеди ЛГЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Ранній екземпляр Мотовелосипеди ЛГЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Він має порядковий номер 267 і, схоже, є найбільш раннім екземпляром в Україні з відомих на сьогоднішній день. Судячи з комплектації, він був випущений в першій половинці 1958 року народження, так як у нього є цілий ряд відмінностей від примірників, вироблений пізніше в тому ж році. Дивно, але незважаючи на солідні вік, мотовелосипед "на ходу" і заводиться з "півоберта".

Збірка мотовелосіпедрв ЛГЗ В-902 на заводі у Львові. Фото: obozrevarel.com

Мотовелосипед В-902 випускався у Львові з 1958 по 1963 рік. Він оснащувався одноциліндровим двотактним двигуном Д-4 об'ємом 45 см3, який розвивав потужність 1 к.с. Легкий (32 кг) мотовелосипед міг розвивати максимальну швидкість до 50 км / ч.

Ось так, по крупицях українські ентузіасти мото-ретро відновлюють історію нашого мотопрому. Нагадаємо, що мототехніку в Україні випускало 5 підприємств: КМЗ, ЛМЗ, ХВЗ, завод ім. Малишева, а в 30-і роки – завод ХАСЗ. Все це ще належить систематизувати, відмити, відновити до первозданного вигляду, щоб зберегти хоча б пам'ять.

Ранній екземпляр Мотовелосипеди ЛГЗ В-902. Фото: facebook.com/oleg.omelnytskiy

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні повернули до життя рідкісні мопеди ЛМЗ.