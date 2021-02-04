В Україні змінять процедуру підготовки водіїв та отримання посвідчення

В Україні термін між теоретичним і практичним іспитами в територіальному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ збільшиться з трьох місяців до двох років.

Про це повідомили на сайті МВС, де оприлюднили проєкт постанови Кабміну "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Також, якщо ви складатимете практичний іспит з автоматичною коробкою передач, то у посвідченні водія ставитимуть відповідну відмітку.

Крім того, будуть виключені норми, що регулюють відносини в частині подання відповідних документів для підтвердження навичок керування транспортними засобами.

Також в постанові подбали про осіб, що проживають у віддалених населених пунктах, де відсутні територіальні сервісні центри МВС. Передбачається, що вони зможуть обміняти національне посвідчення водія або отримати міжнародне посвідчення водія в мобільних сервісних центрах МВС (спеціально облаштовані транспортні засоби).

Замовити обмін та відновлення посвідчення водія можна в "Електронному кабінеті водія". Щоб отримати до нього доступ потрібно ввести дані через ID.GOV.UA або через ПРИВАТ BANKID. Також за допомогою онлайн-сервісу можна:

перевірити авто за VIN-кодом;

сплатити штрафи;

верифікувати дані;

призначити Належного користувача.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Кабмін вніс зміни в правила реєстрації та перереєстрації автомобілів. Відбулося чимало нововведень, які стосуються нових і вживаних машин та мотоциклетної техніки.