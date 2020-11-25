В Україні збільшать кількість камер контролю швидкості на дорогах

Міністерство внутрішніх справ України отримало нову партію комплексів автоматичної фотофікасаціі порушень ПДР. Йдеться про додаткові 80 апаратів, які встановлять на трасах Укравтодору.

Про це пише First Gear із посиланням на заступника міністра внутрішніх справи Олексія Гончарова. Повідомляється, що комплекси були видані МВС 24 листопада в межах програми Державного агентства інфраструктурних проєктів.

Гончаров підкреслив, що загалом програма передбачає отримання 320 камер контролю швидкості цьогоріч. Найближчим часом загальна кількість комплексів систем автофіксації на українських дорогах становитиме 300.

Також, за словами заступника міністра, незабаром буде розширено функціонал системи автофіксації – крім реєстрації перевищення швидкості, вона буде виявляти й інші порушення. Наприклад, незаконну їзду смугою громадського транспорту.

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