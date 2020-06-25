В Україні засвітився "злий" Porsche на єврономерах

Віталій Сазонов Новини 14:45, 25.06.2020

У Києві засвітилася рідкісна модель Porsche – екстремальний Porsche 911 GT3. Причому автомобіль не на місцевій, а європейської реєстрації – у нього німецькі номери.

Фото спорткара опинилися у розпорядженні сайту TopGir. Ексклюзивний Порше (2018 або 2019 р.в.) звертає на себе увагою яскравими червоним забарвленням з "вкрапленнями" чорного кольору, великим антикрилом на ляді та аеродинамічним обвісом по периметру.

Porsche 911 GT3 на Єврономер.
Фото: topgir.com.ua

Porsche 911 GT3 цікавий тим, що це останній 911-й в історії, оснащений атмосферним двигуном. Саме цей автомобіль приводиться у рух 4,0-літровим V8, що видає 500 к.с. Позначку у 100 км/год спорткар проходить за 3,4 сек, максимальна швидкість – 318 км/год.

Porsche 911 GT3.
Фото: cars.com

Серед цікавого оснащення 911 GT3 – повнокероване шасі, адаптивні амортизатори, а також карбон-керамічні гальма.

Скільки коштує така "ракета" в Україні, точно невідомо. Але якщо врахувати, що в Європі купити Porsche 911 GT3 можна за 200 000 євро, в нашій країні він обійдеться приблизно на сотню тисяч дорожче.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився кортеж з дорогих авто з однаковими номермі.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Зеленський у відеозверненні пообіцяв житло і гроші постраждалим від повені

В Україні за добу майже тисяча нових випадків COVID-19: статистика МОЗ на 25 червня

У Кабміні заявили, що вирубка лісу в Україні впала на 20% і не є причиною повеней

Депутат-педофіл ховався в Києві під ім'ям померлого в РФ брата: деталі скандальної справи

Третьякова відреагувала на скандал із дітьми "низької якості": українці дали оцінку