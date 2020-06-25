В Україні засвітився 'злий' Porsche на єврономерах

У Києві засвітилася рідкісна модель Porsche – екстремальний Porsche 911 GT3. Причому автомобіль не на місцевій, а європейської реєстрації – у нього німецькі номери.

Фото спорткара опинилися у розпорядженні сайту TopGir. Ексклюзивний Порше (2018 або 2019 р.в.) звертає на себе увагою яскравими червоним забарвленням з "вкрапленнями" чорного кольору, великим антикрилом на ляді та аеродинамічним обвісом по периметру.

Porsche 911 GT3 на Єврономер. Фото: topgir.com.ua

Porsche 911 GT3 цікавий тим, що це останній 911-й в історії, оснащений атмосферним двигуном. Саме цей автомобіль приводиться у рух 4,0-літровим V8, що видає 500 к.с. Позначку у 100 км/год спорткар проходить за 3,4 сек, максимальна швидкість – 318 км/год.

Porsche 911 GT3. Фото: cars.com

Серед цікавого оснащення 911 GT3 – повнокероване шасі, адаптивні амортизатори, а також карбон-керамічні гальма.

Скільки коштує така "ракета" в Україні, точно невідомо. Але якщо врахувати, що в Європі купити Porsche 911 GT3 можна за 200 000 євро, в нашій країні він обійдеться приблизно на сотню тисяч дорожче.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні засвітився кортеж з дорогих авто з однаковими номермі.