В Україні засвітився найпотужніший та найшвидший седан в світі

На українських дорогах спіймали чергову екзотику. Цього разу – Dodge Charger SRT Hellcat, який на сьогодні є найпотужнішим і найшвидшим седаном у світі серед серійних моделей (і якщо не брати до уваги тюнінговані авто)

Ексклюзивний Додж помітили в Харкові – недавно його пригнали з США, де купили на аукціоні в стані після ДТП. Машину вже відремонтували і поставили на облік.

Dodge Charger SRT Hellcat в Україні instagram.com/oleg_exigo

Звання найпотужнішого і найшвидшого седана Dodge Charger SRT Hellcat забезпечує 6,2-літровий компресорний V8 Hemi, який видає 717 к.с. потужності і 880 Нм крутного моменту. Позначку у 100 км/год заднбопривідна чотиридверка із 8-швидкісною АКПП проходить за 3,8 сек, класичну дрегову дистанцію у 402 м – за 12,8 сек. Максимальна швидкість – 329 км/год.

Dodge Charger SRT Hellcat в Україні instagram.com/oleg_exigo

Зовні Dodge Charger SRT Hellcat відрізнити від звичайного седана можна за відповідними шильдиками, воздухозаборником на капоті, спойлером на кришці багажника, особливими колесамі та гальмах Brembo, супорти яких можна добре розглянути через спиці дисків.

Dodge Charger SRT Hellcat в Україні instagram.com/oleg_exigo

Dodge Charger SRT Hellcat в Україні instagram.com/oleg_exigo

Ціна нового Dodge Charger SRT Hellcat в США становить 65 тис. доларів, з аукціону ж таке авто можна купити за ціною від пари тисяч до трьох десятків тисяч доларів в залежності від стану.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні помітили дуже рідкісний позашляховик з Італії.