В Україні засвітився Гелендваген "для бідних": виглядає красиво

Віталій Сазонов Новини 14:10, 23.07.2020

На вулицях Києва сфотографували "мініатюрну копію" Mercedes-Class. Легендарний "Кубик" зробили з нового Suzuki Jimny.

Відповідне фото розмістив Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

З виходом нового покоління Suzuki Jimny багато автовласників стали стилізувати своє авто під Гелендваген, а деякі тюнінг-компанії навіть почали пропонувати необхідні для цього пакети преобладнання. Однак в Україні Jimny з "обличчям" G-Class зустрічається вперше.

В Україні засвітився Гелендваген "для бідних".
Скріншот публікації

Як видно, схожість з "Кубіком" японському позашляховику надають бампер в дусі Mercedes-AMG G63, нова решітка радіатора і круглі фари. А в іншому це той самий Suzuki. Двигун у машини, судячи з усього, теж рідний – 102-сильний мотор об'ємом 1,5 літра.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні виставили на продаж маловідомий позашляховик Лада.

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