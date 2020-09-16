В Україні засвітився дуже рідкісний електромобіль з Японії

На парковці в Києві помітили дуже рідкісний як для європейського континенту електромобіль – Mitsubishi Minicab i-MiEV 2014 року. Це японський кей-кар, призначений в основному для продажу на внутрішньому ринку.

Знімки машини опублікував сайт TopGir.

У машини ліве розташування керма, що нетипово для японського авто. Це наштовхує на думку, що електрокар призначався для іншої країни або ж його просто переробили. Як би там не було, швидше за все, такий мікровен єдиний в Україні.

В основному Mitsubishi Minicab i-MiEV продавали корпоративним клієнтам, у приватних руках він опинявся рідко. Цей автомобіль ідеально підходить для маленьких вуличок Японії (його довжина – всього 3,4 м, а ширина – 1,47 м), а ось в українській місцевості машина виглядає надкомпактнj.

За рух Mitsubishi Minicab i-MiEV відповідає електромотор потужністю 41 сила. Батарей у електровена було дві на вибір – ємністю 10,5 і 16 кВтг. Вони забезпечували запас ходу 100 і 150 км відповідно.

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