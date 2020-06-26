В Україні засвітився дивовижний Volkswagen на литовських номерах

На українських дорогах зняли дуже незвичайний і рідкісний автомобіль на єврономерах – VW Polo III Harlekin. Це одна з найдивовижніших машин в історії, і до наших днів дожила невелика кількість таких хетчбеків.

Фотографії ексклюзивного авто опублікував користувач Микола Яцишин у соцмережі Facebook.

VW Polo III Harlekin на литовських номерах, помічений в Україні. Фото: Микола Яцишин, Facebook

VW Polo III Harlekin відрізняється від звичайного Поло різнобарвним забарвленням кузова. Всього компанія з Вольфсбурга планувала випустити 1000 таких автомобілів, але в підсумку зробили 3806 штук. І все одно це дуже маленький тираж.

VW Polo III Harlekin на литовських номерах, помічений в Україні. Фото: Микола Яцишин, Facebook

VW Polo III Harlekin на литовських номерах, помічений в Україні. Фото: Микола Яцишин, Facebook

Крім Polo, версії Harlekin були також у Golf, Beetle, Lupo і Transporter. Для фарбування використовувалися чотири кольори: Chagallblau, Flashrot, Pistaziengrün, Ginstergelb (синій "Шагал", ураганно-червоний, фісташково-зелений, жовтий "Дрок"). При цьому зберігалася симетрія – праві і ліві двері були однакові. У техпаспорті записувався основний колір машини – ним вважався колір даху та порогів.

VW Polo III Harlekin, 1995 рік autobild.de

Випускалися Volkswagen Harlekin в 1990-х роках.

Що стосується даного Поло, залишається надія, що власник знає про те, яким ексклюзивом він володіє і зробить все, щоб зберегти історичну модель.

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