В Україні зареєстрували перший кросовер Aston Martin за 7 млн грн

В Україні місцеву прописку отримав перший позашляховик Aston Martin DBX. Це один з найрозкішніших та найдорожчих автомобілів в світі – вартість такої моделі стартує з позначки 7 млн грн.

Як пише Top Gir, судячи з усього, цей той самий DBX, який ще в минулому місяці бачили на транзитних номерах. Однак тепер у автомобіля звичайні номери. Як видно, "Астон" зареєстрований в Донецькій області, хоча сфотографували його в Києві.

Перший Aston Martin DBX, зареєстрований в Україні topgir.com.ua

Aston Martin DBX – це свіжа модель на ринку, його світовий продаж стартував на початку 2020 року, а український дебют відбувся в лютому того ж року. Дизайн і салон кросовера виконані в дусі інших автомобілів люксової британської марки, а під капотом новинки базується 4,0-літровий твін-турбо V8 потужністю 550 к.с. Позначку у 100 км/год SUV долає за 4,9 сек, максимальна швидкість становить 291 км/год.

Aston Martin DBX Aston Martin

Aston Martin DBX Aston Martin

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що BMW представила новий електричний кросовер. Він отримав ім'я iX та за розмірами близький до BMW X5.